В Прикамье во время пожара погибла двухлетняя девочка

В Березовке двухлетняя девочка погибла во время пожара в квартире дома по ул. Центральная, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагический инцидент произошел накануне. Предварительно, причиной пожара стала детская шалость с огнем. Тело обнаружили огнеборцы после ликвидации пожара. Отец погибшей в момент пожара находился на улице. Он успел спасти трехлетнего сына, но из-за сильного распространения огня не смог вытащить из полыхающей квартиры девочку, она скончалась на месте происшествия.

Следователи СКР проводят проверку причин пожара. Прокуратура Березовского района контролирует установление обстоятельств гибели ребенка на пожаре.