СВР: Запад хочет свергнуть режим Лукашенко

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что неправительственные организации западных стран, среди которых есть "демократизаторские" структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши хотят вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии

На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции. Для реализации сценария "цветной революции" поставлена задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев.

Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе со Светланой Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную "инвентаризацию" белорусских оппозиционных кадров ради их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс "обозлённых на Александра Лукашенко" с прицелом на президентские выборы 2030 г.

Однако на Западе упускают из виду одну важную деталь. Белорусское общество, преодолев срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 г., получило хорошую "прививку" от попыток раскачать ситуацию в стране. Перед глазами белорусов имеются примеры Украины, Молдавии и многих других стран, разрушенных во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека, сообщает пресс-бюро СВР.