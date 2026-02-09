Правительство пока не приняло решение о продажи доли РЖД в Федеральной грузовой компании

Российское правительство пока не приняло решение о продаже доли РЖД в "Федеральной грузовой компании" (ФГК).

"Решение по продаже активов принимается правительством, итогового решения правительства по продаже ФГК нет", - заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров в эфире телеканала "Россия 24". Пока в правительстве и РЖД обсуждают, какую долю государство могло бы продать и какому инвестору.

Ранее СМИ сообщали о планах РЖД продать 49% акций в ФГК. Стоимость этого пакета оценивалась в 44 млрд руб.

За 9 месяцев 2025 года погрузка ФГК сократилась на 30% к тому же периоду предыдущего года. Это значительно меньше чем у остальных участников рынка. ФГК является крупнейшим оператором на рынке – более 134 тыс. единиц подвижного состава. В 2024 году выручка ФГК выросла на 10% — до 126,98 млрд рубю, а чистая прибыль снизилась на 2,8% — до 46,97 млрд руб.