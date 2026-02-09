В Нижней Туре возбудили уголовное дело из-за банды "из 90-ых", терроризирующей местных жителей

В СКР спустя полгода обращений возбудили уголовное дело в отношении группы жителей Нижней Туры, которая, по словам горожан, держит в страхе весь город. Об угрозах расправой, блокировании банковских карт, навязчивых звонках, попытках похищения и избиении рассказал один из пострадавших.

Как сообщает пресс-служба СКР, уголовное дело завели после того, как сюжет об обстановке в городе вышел на федеральном канале. В нем подробно рассказывается о местном жителе, которого группа, подражающая бандам "из 90-ых", избила из-за малозначительного повода. Тогда граждане обратились уже к главе ведомства Александру Бастрыкину за помощью.

"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета", - сообщают в СКР.

Речь идет о сюжете на телеканале НТВ. По словам пострадавшего Алексея Старкова, местный авторитетный бизнесмен 30-летний Виктор Ш. мстит ему за якобы неуважительное отношение к его 74-летней теще, некой "тети Нади". Якобы Алексей проехал мимо нее по грунтовой дороге и запылил, из-за чего та "расстроилась". Алексей заявил, что никуда приезжать и извиняться не собирается, после чего мужчину избили и попытались затащить в багажник машины без номеров. Все происходило посреди белого дня, отогнать нападавших удалось супруге и теще Алексея, которая прихватила с собой лопату. Тогда в возбуждении уголовного дела мужчине отказали, несмотря на многочисленные травмы и обещания местных авторитетов "вернуться".

"После операции у меня остался шрам длиной 15 сантиметров. Чашечка коленная своя, а под чашечкой две кости сточены и на них установлен эндопротез, то есть шарнир", - рассказал Алексей.

По его словам, с работы водителя автобуса ему пришлось уволиться из-за травмы, также он никогда не сможет вести активный образ жизни. Алексею приходится расплачиваться исключительно наличными, так как банковские карты блокируют из-за жалоб неких анонимов. Его матери поступают звонки с угрозами, что вскоре у той могут быть проблемы с сердцем, а также младшему брату, что он может вскоре потерять мать.

Местные жители также неоднократно жаловались на местного бизнесмена и два его "Гелендвагена", которые якобы постоянно преграждают проезд во дворах. В каждой машине, по словам местных жителей, по пять-шесть человек - все с оружием и в армейской спецэкипировке. Многоквартирный дом и подъезд, где проживает та самая тетя Надя обвешан камерами видеонаблюдения, а сама пенсионерка якобы даже имеет запасной выход из квартиры, который появился совсем недавно.

В сюжете, со слов местных жителей, также утверждается, что Виктора Ш. стали замечать рядом с чиновниками на городских мероприятиях "в качестве спонсора и "человека уважаемого". За него даже вступился глава города Андрей Постовалов, заявив, что при такой огласке "основания доходов Ш. имеют законную основу".