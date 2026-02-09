Oxxxymiron* заочно арестован судом в Петербурге

Рэпер Oxxxymiron* (настоящее имя - Мирон Федоров) заочно арестован судом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Его возьмут под стражу на 2 месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Федорова* обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Уголовное дело против него было возбуждено в феврале 2024 года. Исполнитель объявлен в федеральный розыск.

В 2023 году рэпера оштрафовали за призывы к сепаратизму. Ранее на исполнителя завели административное дело за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием сети Интернет". Активистка Екатерина Мизулина заявляла, что рэпер призывал отделить Санкт-Петербург от России в своей песне.

*признан иноагентом в РФ