Общество В России
Фото:Накануне.RU

Каждый третий россиянин намерен отметить День святого Валентина

Каждый третий россиянин в этом году намерен отметить День святого Валентина (33%). И только 12% будут отмечать День Петра и Февронии (8 июля), это данные опроса, проведенного сервисом "Авито".

Также россияне рассказали, как хотели бы отметить День влюбленных. Так, 29% ждут от своей половинки романтический ужин. 19% порадовались бы небольшому путешествию или выходным, проведенным вдвоем (в этом году 14 февраля удачно приходится на субботу). 15% сообщили, что подарок им не важен.

Среди тех, кому подарок получить все же хочется, есть и определенные пожелания. Женщины хотят получить цветы, ювелирные украшения или бижутерию, парфюмерию. Мужчины бы порадовались смарт-часам или наушникам, хорошему алкогольному напитку.

В среднем граждане планируют потратить на подарки любимым 8 тыс. руб. 20% хотят уложиться в 2 тыс. руб., еще 37% - 2-5 тыс. руб. 23% готовы потратить от 5-10 тыс. руб., 18% - от 10 тыс. руб.

40% не сочтут "красным флагом" отсутствие поздравления в День влюбленных от свой второй половины. Но 18% расстроились бы отсутствию подарка. Еще 18% не порадуются, если им подарят что-то, но не проявят при этом тепла и внимания.

Теги: день святого валентина, подарки, россияне


