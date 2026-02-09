Коллекторы назвали "золотые правила" взятия кредита

Коллекторы сообщили, какие правила надо соблюдать, чтобы удачно взять кредит.

Есть несколько "золотых правил" для будущих заёмщиков. При возможности лучше вообще не брать кредит. Во-вторых, следует взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита. Брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках.

В-третьих, стоит отложить сумму, равную одному-двум платежам, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).