В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия на двух водозаборах

В Белгороде аварийно отключилась электроэнергия на двух водозаборах, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

По его словам, есть перебои в подаче воды в центральной и северной частях Белгорода, а также в микрорайонах Северный-20, 20А, 35.

Восстановить водоснабжение планируется за 4-5 часов, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Белгороде проходит частичная эвакуация из-за проблем с отоплением в жилых домах. Это произошло после ракетных обстрелов, заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Детей школьного возраста по заявкам родителей могут отправить в другие регионы, такие как Крым, а также ближайшие к Белгородской области территории.