09 Февраля 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

The Telegraph: Европа сделала Россию только сильнее

Расчет Европы на ослабление России из-за санкций и поддержки украинского режима не сработал. Об этом на страницах британской The Telegraph пишет журналист Вольфганг Мюнхау, в прошлом журналист Financial Times, ведущий блога Eurointelligence.

Он уверен, что в итоге Западу придется смириться с прекращением политики "отмены" России. Это станет тяжелым поражением. Россию просто недооценили, как это всегда было ранее, когда страны Европы нападали на Россию. Она только укрепила свою независимость от глобальной финансовой системы, основанной на долларе, усилила военную промышленность, а по темпам роста экономики, хоть и небольшим, обошла все западные экономики.

Россия вернет свои земли, а отношения Запада с Россией постепенно нормализуются. Уже сейчас в отелях Москвы и Санкт-Петербурга нет отбоя от американских бизнесменов, прибывших заключать сделки. Они все жаждут вести бизнес с Россией. Даже немецкие компании ведут с российской стороной переговоры в Абу-Даби, указывает автор.

В спорте тоже постепенно идет процесс возвращения российских спортсменов. А представители Международного олимпийского комитета ясно намекают, что изоляция России не может длиться вечно. Страны Европы стоят в очереди на восстановление деловых отношений с Россией, хоть и не афишируют это. В итоге Европа все равно обратится к России, только к более сильной, чем прежде, потому что она стала более независимой, а в своей политике и экономике развернулись на Восток.

Почему Европа сделала эту ошибку? Причина в европоцентричном мышлении европейцев, привыкших считать себя центром мира. Они встречаются друг с другом, чтобы убедить самих себя в том, что они что-то решают. На самом деле это иллюзия.

"А иллюзия - это не просто психическое состояние. Это признак упадка", - заключает Мюнхау.

В других западных СМИ периодически публикуются подобные статьи, но они сравнительно незаметны в общей массе антироссийских публикаций.

Теги: европа, россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

