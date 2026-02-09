ОАК передала Минобороны России крупную партию модернизированных Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны крупную партию Су-57 с обновленной технической начинкой. Модернизация коснулась бортовых систем и комплекса вооружения. Сообщается, что летчики уже протестировали машины в различных режимах работы.

"Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 — грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее", - заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава ОАК Вадим Бадеха назвал Су-57 "лучшим самолетом в своем классе" и пообещал, что самолет будет совершенствоваться.