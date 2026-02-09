Лжеминёры небоскрёба в Москва-сити задержаны

По меньшей мере трех человек задержали в ЖК "Neva Towers" в Москва-сити. Троих мужчин в наручниках вывели из здания силовики. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства лжеминирования. По предварительным данным, звонили с угрозами взорвать небоскреб участники шумной вечеринки.

Из-за звонков участников вечеринки у высотного здания несколько часов дежурили автомобили экстренных служб. СМИ сообщали, что неизвестные грозились взорвать башню, при этом при обыске ничего похожего на взрывчатые вещества и соответствующие устройства у них найдено не было.

На прошлой неделе суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы женщину, которая в пьяном виде звонила по экстренному номеру "112" и говорила, что "подожжет Ленина" и "взорвет Красную площадь". На суде она заявила, что просто хотела показать собутыльникам "свою крутость".