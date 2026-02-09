AP: Эпштейн не руководил сетью по торговле секс-услугами

Федеральное бюро расследований (ФБР) высказалось о возможном руководстве Джеффри Эпштейном сетью по торговле секс-услугами.

ФБР решило, что Эпштейн не руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Бюро пришло к выводу, что финансист подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек, но не обнаружило достаточных доказательств того, что он руководил сутенёрской сетью, приводит ТАСС данные Associated Press, которое проанализировало документацию Минюста США.

Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В материалах нашли реплику о "широких возможностях" после украинских событий 2014 г., письмо с предложением Биллу Гейтсу "смоделировать пандемию" и упоминания о поездках в регионы России. История насилия и принуждения несовершеннолетних к проституции стала полем для политических битв и показала, как работают неформальные связи мировых элит.