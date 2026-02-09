Куба предупредила авиакомпании об отсутствии авиакеросина на острове

Правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу, передает Bloomberg.

Сообщается, что авиационного топлива А-1 не будет в международном аэропорту имени Хосе Марти до 11 марта. На Кубе производили заправку или дозаправку авиакомпании из США, Канады, Европы и Латинской Америки. Теперь им придется пересматривать карту дозаправок и переносить их в Мексику или Доминиканскую Республику. Такое уже происходило, например, в период крушения СССР.

Авиасообщение играет важную роль для Кубы. Самолеты привозили не только туристов, являвшихся источником твердой валюты, но и зачастую продукты питания, лекарства, товары народного потребления.

Ситуация на Кубе усугубилась после того, как в январе США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого Венесуэла прекратила поставки энергоносителей на Остров свободы.

Гавана на прошлой неделе заявила, что открыта для переговоров с Вашингтоном, но настаивает на том, что социалистический режим не должен пасть.