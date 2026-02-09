Маск: Я оплачу адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Бизнесмен Илон Маск пообещал оплатить услуги адвокатов тем, кто "выступит по делу финансиста Джеффри Эпштейна и назовет имена виновных".

Об этом Маск написал в Х. Бизнесмен также упоминается в материалах Эпштейна, пишет РБК.

Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В материалах, в частности, нашли упоминания о поездках в регионы России. Также из обнародованных в конце января документов по делу покойного финансиста следует, что он хотел встретиться с Владимиром Путиным. Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с главой государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.