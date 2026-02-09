В Екатеринбурге возбудили дело из-за коммунальной аварии, которую устраняли почти неделю

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за коммунальной аварии, которую не могли устранить около недели.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 18 января этого года от жильцов многоквартирного дома в переулке Выездной поступила заявка управляющей компании о подтоплении подвала кипятком. Также сообщалось о сильном испарении и появлении плесени на стенах квартир.

Проверка показала, что в условиях низких температур на улице авария не была устранена в течении 6 дней. Жильцы дома рассказали сотрудникам прокуратуры, что работы по замене труб в подвале не проводятся уже долгое время, несмотря на своевременную оплату коммунальных услуг.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас проводится расследование.

Как сообщили в СК России по Свердловской области, по делу истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся обслуживания дома. Проводятся допросы жильцов и представителей управляющей компании.

Ранее сообщалось, что массовые аварии с серьезными социальными последствиями перестали быть экстренными исключениями и все чаще воспринимаются как штатный сценарий. За последние недели крупные сбои произошли сразу в нескольких регионах от Центра до Урала и Восточной Сибири, и российское ЖКХ не выдерживает русской зимы.