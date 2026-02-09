09 Февраля 2026
Общество В России
Домовые чаты в Мах сделают обязательными

Управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы обяжут обеспечить официальное взаимодействие с жителями через мессенджер Max с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
В декабре Госдума приняла закон, который переводит взаимодействие управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с жителями многоквартирных домов в "цифру". Он обязывает их начать коммуникацию через домовые чаты в Mах. Изменения вступят в силу осенью.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что "каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца [2025] года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp*, и официально закрепить статус официального домового чата".

Как заверяет депутат Якубовский, Мах - это только дополнительный канал связи, а личный прием, письменные обращения, звонки по телефону сохранятся. Однако его коллега замглавы комитета Госдумы по цифровизации и социальному равноправию Александр Боровой сказал, что граждане, обращающиеся в экстренные службы через мессенджер Мах, будут соединены с оператором в приоритетном порядке, потому что они демонстрируют "цифровую ответственность". Депутат считает, что речь идет не о дискриминации, а о поощрении. Хотя проявление избирательности при обращении людей в экстренные службы имеет явные признаки того, что отрицает депутат.

Мессенджер Мах называют "национальным", но он принадлежит частной компании - ООО "Коммуникационная платформа". Именно с этим юридическим лицом пользователь вступает в договорные отношения, принимая пользовательское соглашение как договор присоединения. Никакого упоминания о национальном или государственном характере мессенджера нет. Как отмечает доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский, статус "национальный" российским законодательством не предусмотрен. Мессенджер назван так распоряжением Правительства, но распоряжения не являются нормативно-правовым актом.

Недавно в Вологодской области прокуратура признала незаконным навязывание Мах в школах.

* принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

