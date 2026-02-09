Волонтерский центр Алексея Вихарева подвел итоги первого года работ в Ирбите

Прошел год с открытия ирбитского филиала Волонтерского центра Алексея Вихарева. С февраля 2025 года депутат гордумы Екатеринбурга вместе с коллегами юристами и местными активистами успели принять и отработать 1 тыс. 142 обращения от жителей Ирбита, Артемовского, Талицы, Тавды, Байкалово и других муниципалитетов. Об итогах проведенной работы в материале Накануне.RU.

Приемная Волонтерского центра Алексея Вихарева находится на ул. Первомайская, 46. Филиал работает совместно с общественной приемной партии "Единая Россия". В основном за юридической поддержкой обращаются граждане с вопросами в сфере ЖКХ, благоустройства, получения жилья, выплат и пособий пенсионерами, инвалидами, ветеранами и военнослужащими, вопросами трудового права и льгот. Также нередко требуется консультация по более личным причинам — вопросам медицинского характера и семейным спорам: развод, раздел имущества, алименты. Частенько была необходима помощь и семьям бойцов СВО.

По большинству обращений горожане получили бесплатные консультации и содействие в решении проблем. Кроме того, центр оказывает и физическую - волонтерскую помощь населению.

"Мы помогли в организации нескольких мероприятий. Работали с медработниками "Городка здоровья" на Ирбитской ярмарке. Участвовали в Форуме активистов в поддержку губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Провели несколько кинопоказов для жителей Ирбита. Разобрали завалы после пожара у жительницы Ирбита. Организовали серию субботников. Помогли пожилым и одиноким горожанам в уборке огорода", — рассказали в Волонтерском центре Алексея Вихарева.

Что касается благотворительности, как и в Екатеринбурге, ирбитский филиал продолжает оказывать помощь медучреждениям. Было закуплено, в том числе и лично Алексеем Вихаревым, оборудование для Ирбитской больницы. Не обошли стороной активисты и гуманитарный колледж, закупив аптечки и необходимые тренажеры для тренировок. На регулярной основе волонтеры помогают Свято-Троицкому Храму в приобретении помощи для прихожан.

"Волонтерский центр Алексея Вихарева дошел до отдаленных уголков Свердловской области. Я знаю, что многие ирбитчане обращаются за помощью в филиал центра в Екатеринбурге. Теперь они могут сделать это в родном городе. Здорово, что приемная "Единой России" и Волонтерский центр находятся рядом. Уверен, что совместно с волонтерами Алексея Вихарева мы максимально быстро и эффективно сможем решать вопросы, которые поступают. Будем совместно работать на благо Ирбита и его жителей", — отметил глава Ирбита Николай Юдин на открытии центра.

Волонтеры вместе с парламентарием продолжают организовывать гуманитарную помощь на СВО. По просьбам прихожан того же Свято-Троицкого храма за год были закуплены и отправлены запчасти для пяти мотоциклов "Урал", инструменты, различная техника и оборудование. Более того, депутат отправил на помощь бойцам Ирбита сам мотоцикл "Урал" — отправка с участием Николая Юдина состоялась из Волонтерского центра в Академическом районе Екатеринбурга.

"Решить большинство вопросов горожан возможно сообща с городской администрацией муниципалитета. На сегодняшний день Волонтерский центр — это связующая нить между горожанами и властью, а также место притяжения городской молодежи. Вместе мы делаем много добрых дел!" — заключил сам Алексей Вихарев.

Сеть Волонтерских центров Алексея Вихарева открылась в 2023 году и уже стала неотъемлемой частью Екатеринбурга. Более 1,5 тыс. активистов центра принимают участие в общественной жизни города. Среди направлений работы — развитие здравоохранения, гуманитарная помощь бойцам СВО, социальная поддержка представителей старшего поколения, помощь многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, развитие молодежного спорта. Оказание экстренной помощи пострадавшим в ЧС.