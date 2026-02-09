Лавров ответил на поиски "русского следа" в деле Эпштейна

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал утверждения о "русском следе" в деле финансиста Джеффри Эпштейна, приведя цитату из песни Владимира Высоцкого.

"Там пытаются искать какие-то "русские следы" во всей этой куче. Как пел Высоцкий, "Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке", - сказал министр в интервью НТВ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал версию о якобы возможной связи дела финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами. По его словам, такое можно комментировать "как угодно, только не серьезно".

Напомним, Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна. В материалах, в частности, нашли упоминания о поездках в регионы РФ. Также из обнародованных в конце января документов по делу покойного финансиста следует, что он хотел встретиться с Владимиром Путиным. Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с президентом РФ, заявил Песков.