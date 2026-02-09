Две лыжницы сломали ноги на олимпийском скоростном спуске в Италии

Две спортсменки получили крайне тяжелые травмы на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпийских играх в Италии.

Сначала травмировалась одна из самых именитых участниц соревнований – 41-летняя американка Линдси Вонн. Она задела ворота через несколько секунд после старта, на огромной скорости ее развернуло, лыжи спортсменки воткнулись в снег. Вонн не смогла самостоятельно подняться, спортсменка кричала от боли, судя по кадрам, ее колено было раскрошено. Участницу Олимпиады экстренно эвакуировали вертолетом и доставили в итальянскую больницу. Позже Федерация лыжных гонок и сноуборда США сообщила: "Линдси Вонн получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надежных руках команды американских и итальянских врачей".

Эксперты сходятся во мнении, что на этом спортивная карьера Вонн завершена. Впервые она стала олимпийской чемпионкой в 2010-м, с тех пор завоевала все возможные титулы и медали в своем виде спорта, но также получила большое количество травм, из-за которых в 2019-м даже объявила об уходе из профессионального спорта. Но в 2024-м ей провели операцию на колене и заменили сустав, благодаря чему спортсменка смогла вернуться к соревнованиям. За неделю до начала Олимпиады в Италии Вонн снова травмировалась – получила разрыв передней крестообразной связки левого колена на этапе Кубка мира в Швейцарии. Несмотря на это, она приняла решение участвовать в Олимпийских играх.

После того, как соревнования продолжились после эвакуации Вонн, еще одна спортсменка упала в верхней части трассы – представительница Андорры Канде Морено. Ей также потребовалась эвакуация вертолетом.