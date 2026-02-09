В Прикамье работники на химических предприятиях получили тяжелые отравления

В первый месяц 2026 года на двух предприятиях химической промышленности города Перми произошли групповые отравления работников в результате выброса вредных веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда Пермского края.

Работники получили тяжелые отравления.

Государственной инспекцией труда в Пермском крае приняты незамедлительные меры к организации расследований указанных несчастных случаев.

В настоящее время Инспекцией во взаимодействии с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора проводятся расследования групповых несчастных случаев.

В ближайшее время будут проведены опросы пострадавших и должностных лиц работодателей, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников, в частности соблюдения требований охраны труда, а также требований промышленной безопасности. При необходимости будут назначены необходимые экспертизы.

"При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследований несчастных случаев будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности", – сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.