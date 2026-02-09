Похолодание на Среднем Урале сменится резким потеплением

На этой неделе на Средний Урал придет новое похолодание. Однако уже к выходным резко потеплеет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 9 февраля в городе будет минус 8-10 градусов. 10 февраля похолодает до 14-16 градусов. В ночь на 11 февраля температура упадет до 22-24 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 15-17.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, тепло начнет возвращаться. С пятницы воздух будет вновь прогреваться выше минус 10 градусов.

Напомним, что в январе в Свердловской области стояли аномальные морозы, которым на смену пришли сильные снегопады.