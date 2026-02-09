В IT-отрасли остановился рост оплаты труда

В России средняя зарплата IT-специалистов к концу 2025 года почти не изменилась, по сравнению с началом прошлого года, а также относительно второго полугодия 2024 года.

В большинстве регионов показатель вырос меньше уровня годовой инфляции. При этом количество резюме на одну вакансию, по данным рекрутинговых сервисов, в настоящее время рекордно высокое. Это может привести к стагнации и точечным снижениям доходов в отрасли. В Москве средняя зарплата в индустрии составила за период 230 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб.

В профильных компаниях тренд на стагнацию зарплат IT-специалистов подтверждают. В целом текущий тренд во многом связан с общей экономической ситуацией — компании пересматривают и сокращают IT-бюджеты, растет неопределенность, из-за чего бизнес осторожнее подходит к найму и пересмотру зарплат. При этом сейчас на одну вакансию претендует чуть более 18 резюме, что является очень высоким показателем. Эксперты отмечают, что это неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет, сообщает "Коммерсант".

