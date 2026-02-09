Из-за роста убытков страхование от терактов стало невыгодным

В России в 2025 году убыточность в сегменте страхования от террористических актов и диверсий выросла в несколько раз и превысила 100%.

По словам участников рынка, это связано с ростом страховых случаев и уже привело к значительному увеличению тарифов и франшиз. При этом для некоторых объектов страхование становится невозможным. В РНПК заявили, что при выборе целей для атак беспилотниками решающим стал отраслевой признак, а территориальный отошел на второй план. Прилеты фиксируются не только в приграничных, но и в других регионах страны.

Удары наносятся по объектам, обеспечивающим жизнеспособность экономики РФ: предприятиям нефтехимического, газового, электроэнергетического сектора и инфраструктурным объектам.

Как заявил замгендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков, прямые убытки в нефтегазовой отрасли от ударов БПЛА уже давно перевалили за 100 млрд руб., а вместе с потерей прибыли и косвенными убытками — более 1 трлн руб.

По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, в 2025 году интенсивность беспилотных атак ВСУ на территории России возросла более чем вдвое. По его словам, в начале года ВСУ ежемесячно запускали в среднем 1,5 тыс. дальних БПЛА, сообщает "Коммерсант".