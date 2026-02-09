Закупки VPN-сервисов в госсекторе растут

В 2025 году госсектор и бизнес в России приобретал все больше сервисов VPN.

По данным "СКБ Контур", количество их закупок увеличилось на 18,5%, до 10 тыс. 300, но общий объем контрактов снизился на четверть, до 24,5 млрд руб. Больше всего средств на приобретение VPN в рамках закупок тратит госсектор, который направил на это около 20 млрд руб.

По словам экспертов, закупки бизнеса могут не попадать на радары официальных площадок. VPN в этом случае — базовая инфраструктурная технология для безопасной передачи данных и управления распределенными системами.

Директор по клиентской безопасности Selectel Денис Полянский указал, что VPN для бизнеса и госсектора — совсем не то же самое, что потребительские сервисы, которые могут использовать частные лица, например, для анонимизации. По его словам, корпоративные VPN традиционно используются для построения сетевой инфраструктуры распределенных организаций, сообщает Forbes.