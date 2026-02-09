Вице-губернатор Чукотки арестован по обвинению во взятке

В Москве Басманный районный суд отправил в СИЗО заместителя губернатора Чукотского автономного округа Павла Кощеева.

Как сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы, он обвиняется в получении особо крупной взятки. 44-летний чиновник также занимает должность начальника регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил в Telegram, что обвинения связаны с предыдущим местом работы Кощеева. Его отстранили от занимаемых должностей на время следствия.

Детали уголовного дела не раскрываются. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.