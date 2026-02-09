В Индии стали отказываться от закупок российской нефти на апрель

В Индии государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil и Bharat Petroleum, а также частная Reliance Industries перестали принимать предложения на закупку нефти из России с отгрузкой в марте и апреле текущего года.

Как сообщает Reuters, предприятия планируют придерживаться такого решения и дальше, чтобы способствовать заключению торгового соглашения между Индией и США. При этом часть поставок на март была законтрактована данными компаниями ранее.

Большинство других переработчиков нефти также прекратили закупки российской нефти и могут возобновить их только по рекомендации властей страны. Такое разрешение может получить попавшая под санкции Евросоюза частная компания Nayara Energy, доля в которой принадлежит "Роснефти".

Ранее размер дисконта, с которым поставщики из России продают свою нефть в Китай, вырос до рекордных значений.