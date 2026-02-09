В Белгороде проходит частичная эвакуация из-за проблем с отоплением после обстрелов

В Белгороде проходит частичная эвакуация из-за проблем с отоплением в жилых домах.

Это произошло после ракетных обстрелов, заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, специалисты продолжают восстановительные работы, однако из-за значительного "огневого воздействия" необходим «длительный период восстановления". На фоне приближения морозов власти решили воду из систем отопления в 455 жилых домах, 25 детсадах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и в других соцобъектах и коммерческих предприятиях. Список улиц опубликован под постом губернатора.

В связи с этим на круглосуточный режим работы переходят детские сады, в которых есть тепло, вода и свет, а также городские пункты обогрева. Для того, чтобы оставить детей в работающих детсадах, необходимо обратиться в администрацию Белгорода и предоставить свои контакты.

Губернатор добавил, что местным жителям не придется платить за непредоставленные коммунальные услуги — для того оперативный штаб в ближайшее время разработает порядок действий.

Детей школьного возраста по заявкам родителей могут отправить в другие регионы, такие как Крым, а также ближайшие к Белгородской области территории.