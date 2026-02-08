В Подмосковье пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона общего пользования на 23 этаже

7 февраля в полицию Подмосковья поступило сообщение о стрельбе на Ленинском проспекте в городе Химки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Московской области.

Установлено, что пьяный мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия с балкона общего пользования на 23 этаже. Он несколько раз выстрелил в воздух. В результате инцидента пострадавших нет. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Оружие изъято.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.