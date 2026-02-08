Житель Бурятии предстанет перед судом по делу о преступлениях против десятков несовершеннолетних девочек

Житель Республики Бурятия обвиняется в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По версии следствия, мужчина в интернете склонял к интимной переписке девочек в возрасте от 12 до 16 лет из разных регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Бурятия 1996 года рождения. Он обвиняется в совершении ряда преступлений. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в развратных действиях, использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов и незаконном распространении порнографии среди детей.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год обвиняемый через мессенджеры знакомился с девочками-подростками и склонял их к интимной переписке. В уголовном деле признаны потерпевшими более 30 несовершеннолетних из Бурятии, Забайкальского и Иркутской области, а также других регионов. В ходе расследования суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.