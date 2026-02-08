ФСБ сообщила о задержании в Дубае исполнителя покушения на генерала Алексеева

ФСБ установила пособников, покушавшихся на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Подозреваемыми являются граждане России - Васин Виктор, 1959 года рождения, задержанный в Москве, а также Серебрицкая Зинаида 1971 года рождения, выехавшая на Украину. Также при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления.

Продолжается розыск организаторов преступления.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев - в больнице.