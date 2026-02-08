08 Февраля 2026
Армия и ВПК Центральный ФО В России За рубежом Москва
Фото: Накануне.RU

ФСБ сообщила о задержании в Дубае исполнителя покушения на генерала Алексеева

ФСБ установила пособников, покушавшихся на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Подозреваемыми являются граждане России - Васин Виктор, 1959 года рождения, задержанный в Москве, а также Серебрицкая Зинаида 1971 года рождения, выехавшая на Украину. Также при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления.

Продолжается розыск организаторов преступления.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев - в больнице.

Развитие сюжета:

Ранее 08.02.2026 12:33 Мск Соучастникам покушения на генерала Владимира Алексеева грозит пожизненное
Ранее 08.02.2026 10:56 Мск Преступник совершил минимум три выстрела из пистолета системы Макарова в генерала Алексеева

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.02.2026 10:45 Мск Пришёл в себя переживший покушение замначальника ГРУ генерал Алексеев
Ранее 06.02.2026 14:36 Мск Лавров: Покушение на Алексеева говорит о стремлении Киева сорвать переговоры
Ранее 06.02.2026 13:35 Мск СМИ: В генерал-лейтенанта Алексеева могла стрелять женщина
Ранее 06.02.2026 12:40 Мск Замначальника ГРУ Алексеев не погиб только потому, что активно сопротивлялся покушению
Ранее 06.02.2026 10:46 Мск В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Алексеева

