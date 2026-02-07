Криптобиржа Bithumb по ошибке перевела пользователям 620 тысяч биткоинов

Криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила 249 пользователям 620 тыс. биткоинов. Осознав ошибку, она начала возвращать свои средства, и частично ей это удалось.

Перечисление случилось вечером 6 февраля, в 19.00 по местному времени. В среднем, один пользователь получил около 2,49 тыс. биткоинов (244 млрд вон или $166 млн).

После выявления ошибки криптобиржа временно приостановила операции и вывод средств по счетам затронутых пользователей. Вернуть в итоге не удалось 125 биткоинов, сообщает РИА Новости.