Умер прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Более 50 лет Гуцко проработал на заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения, сообщает государственный музей Пушкина.

Он – пятое поколение Пушкиных: сын Татьяны Евгеньевны Гуцко, урождённой Клименко, внук Марии Павловны Клименко, урождённой Воронцовой-Вельяминовой, правнук Натальи Пушкиной, в замужестве Воронцовой-Вельяминовой, праправнук Александра Пушкина – старшего сына поэта.



