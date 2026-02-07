В Уфе напали на общежитие вуза, ранены студенты и полицейский

В столице Башкортостана произошло нападение на общежитие вуза.

"В Уфе мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов. Все обстоятельства уточняют", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии telegram-канала Baza, шестеро людей ранены в результате вооружённого нападения на общежитие медуниверситета. Двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, ещё трёх - в состоянии средней тяжести. Ребёнка увезли в больницу в состоянии средней тяжести.