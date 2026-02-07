«Костромакабель» смог создать новое производство при финансовой поддержке региона

ООО «Производственная группа» производит оборудование для систем связи в Костромской области с 2018 года. В номенклатуре - волоконно-оптические кабели, патч-корды, серверные шкафы и другие компоненты для банковской, IT-сферы, объектов связи и центров обработки данных.

Недавно компания запустила первый по этому профилю в регионе собственный производственный комплекс, где производят пластиковые кабельные каналы и гофрированные трубы, которые крайне необходимы не только для экономики области, но и страны.

Этот важный для сектора связи проект промышленники смогли реализовать при поддержке Костромской области. Региональный фонд развития промышленности выдал льготный займ под 2% годовых по программе «Промышленное развитие». Также регион в льготном режиме (без торгов) выделил предприятию в аренду два земельных участка общей площадью 5,8 га. Функционирует еще один вид поддержки - режим наибольшего благоприятствования, включая освобождение от налога на имущество после выхода на проектную мощность.

«Благодаря мерам поддержки предприятию удалось получить кредит на развитие по меньшей ставке. Производство уже дает свои результаты. В дальнейшем предприятие будет развиваться, выпускать новую продукцию, привлекать новые инвестиции. Поэтому будем помогать для получения прибыли и развития промышленности. Наша задача - не выбирать, кому дать приоритет, а создавать условия для развития здесь и сейчас», - отметил в ходе посещения предприятия губернатор Сергей Ситников.

Руководители предприятия выразили благодарность главе региона за действенную поддержку.

Генеральный директор ООО «Производственная группа» Евгений Плесовских особо подчеркнул, что во многом благодаря этому объем выпускаемой продукции ежегодно наращивается, специалисты осваивают новые виды продукции.





«Для нас крайне важна такая системная поддержка со стороны региона. Это не только земельные участки и налоговые льготы, но и существенная финансовая помощь, которая позволяет уверенно реализовывать наши планы. Благодаря этому удалось увеличить количество выпускаемой продукции», - сказал Евгений Плесовских.

Губернатор по итогам рабочего совещания на предприятии поручил департаменту экономического развития региона провести работу в части продвижения новой продукции предприятия за пределами области и расширить рынок сбыта за счет взаимодействия с компаниями, специализирующимися на услуга связи в Костромской области.

В ходе рабочей поездки губернатора также обсуждались вопросы создания дополнительных рабочих мест, развития комплекса социальной поддержки сотрудников и сотрудничеству с образовательными учреждениями Костромы.