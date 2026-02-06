В Санкт-Петербурге заведующий патолого-анатомическим отделением продавал покойников

В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения Александровской больницы, а также учредитель коммерческой организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Их подозревают в должностных и коррупционных преступлениях.

Установлено, что бизнесмен подкупил заведующего, попросив его предоставить невостребованные тела. Покойники нужны были коммерсантам для внутренних органов, костных тканей и их частей. За покупку мертвых тел бизнесмен заплатил не менее 500 тысяч рублей.

Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.