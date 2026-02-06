Мэрию Нижневартовска, оскандалившуюся с детским городком в Парке Победы, проверит прокуратура

Прокуратура города Нижневартовска организует проверку "по факту установки на территории города детского игрового комплекса с некорректным изображением объекта православной культуры".

Такое сообщение сегодня опубликовано на сайте правоохранительной структуры.

Накануне.RU сообщало о вопиющем креативе, который представлен на детской площадке в Парке Победы Нижневартовска. Горожан поразили изображения храмов без крестов и картинки НАТОвской техники.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также о свободе вероисповедания при установке в рамкаx выполнения муниципального контракта детского игровогo комплекса с некорректным изображением объекта православной культуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры", - говорится в официальном сообщении.

Ранее центральные СМИ сообщали, что оформленная под кураторством мэрии Нижневартовска, которую возглавляет Дмитрий Кощенко, детская площадка вызвала бурю негодования не только у вартовчан, но и у эксперта Минобороны РФ Виктора Баранца.

Военный обозреватель, член общественных советов при Министерстве Обороны обрушился с критикой на власти, согласовавшие размещение скандальной детской площадки с изображениями, напоминающими солдат и военную технику НАТО в Кремле.

«Нужно к совести призвать, я даже к Путину обращусь, к Владимиру Владимировичу. Нам надо немножко проверить руководство вот этого уровня. Он губернаторами занимается, а нам надо и вот таких вредителей тоже безграмотных, <...> тоже на них обратить внимание», — отметил эксперт.