Mash: Сабуров пытался получить российский ВНЖ, но не смог сдать тест по истории

Комик Нурлан Сабуров пытался получить вид на жительство в России, но не смог сдать тест по истории. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, оформить документы стендапер решил для того, чтобы избежать проблем с налоговой. В 2024 году он задекларировал больше 50 миллионов рублей годового дохода.

Отмечается, что жена Сабурова Диана документ получила.

РИА Новости со ссылкой на судебные документ пишет, что Сабуров в ноябре 2024 года подавал заявление на выдачу вида на жительство в России, но получил отказ. Причина не указывается.

Сабурова задержали сегодня во Внуково сразу после прилета из Дубая. Ему вручили официальный документ о запрете въезда в РФ на 50 лет. Запрет ввели, предположительно, за критику СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.

Сообщалось, что артист прилетел в Москву бизнес-классом. После "разворота" на паспортном контроле он заявил, что денег на обратный билет до ОАЭ у него нет. Услышав, что в случае депортации ему предстоит лететь в наручниках, шоумен сразу же нашел деньги и купил билет до Алматы.