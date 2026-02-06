Медики и сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области спасли жизнь дальнобойщика из Новокузнецка

Медики и сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области спасли жизнь дальнобойщика из Новокузнецка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Водитель большегруза из-за поломки остановился на обочине автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск - 253 километра. На улице были тридцатиградусные морозы. Пытаясь самостоятельно найти причину поломки, водитель не заметил, как начал стремительно замерзать. Он вернулся в кабину, где вскоре потерял сознание из-за переохлаждения.

Мимо проезжал автомобиль ДПС. Инспекторы Госавтоинспекции МО МВД России "Тобольский" сержант полиции Илья Тарасевич и старший лейтенант полиции Вячеслав Саитов обратили внимание на стоящую фуру и остановились, чтобы проверить, не требуется ли помощь.

"Открыв дверь кабины, мы увидели мужчину практически без сознания. Признаки жизни были едва заметны, поэтому мы немедленно оказали первую помощь и вызвали скорую", - поделился Илья Тарасевич.

Бригада доставила пациента на грани жизни и смерти в Областную больницу № 3. Уже в приемном отделении у мужчины произошла остановка сердца. Врачам удалось провести успешную реанимацию — пациент пережил клиническую смерть.

Мужчину экстренно госпитализировали в отделение реанимации, где он провел несколько дней под круглосуточным наблюдением специалистов. После стабилизации состояния и восстановления сознания пациента перевели в терапевтическое отделение.

"Пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии после выраженного переохлаждения, с осложнениями со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Лечение было интенсивным и многоэтапным. Благодаря слаженной работе медперсонала и своевременной помощи на трассе нам удалось стабилизировать его состояние и добиться положительной динамики", - сообщил врач-терапевт Областной больницы № 3 Николай Зайцев.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. После прохождения курса лечения он был выписан из стационара и отправился домой.