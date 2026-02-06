06 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшего свердловского замминистра ЖКХ и экс-депутата снова поместили в СИЗО

Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну и экс-депутату Законодательного собрания региона Павлу Мякишеву. Вместо подписки о невыезде их снова поместили в СИЗО.

Напомним, Кислицын и Мякишев обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве соответственно. Их дело рассматривается Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга с лета прошлого года. До сегодняшнего дня оба находились на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Суд по делу Андрея Кислицына и Павла Мякишева(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 6 февраля, прокурор заявил ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

"Избранная ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении неоднократно нарушена подсудимыми в ходе судебного следствия по делу", - заявили в надзорном ведомстве.

В итоге Верх-Исетский райсуд арестовал Андрея Кислицына и Павла Мякишева на два месяца. В СИЗО оба будут находиться до 5 апреля 2026 включительно.

Ранее на одном из прошлых заседаний прокурор заявляла, что кто-то из свердловского правительства пытался повлиять на меру пресечения, которая изначально была избрана для Кислицына. Они с Мякишевым оба находились в СИЗО, потом под домашним арестом, а затем – под подпиской о невыезде.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.06.2025 10:36 Мск В суде по делу Кислицына допросили руководство Полевского
Ранее 04.06.2025 10:40 Мск Прокурор заявила, что кто-то из свердловского кабмина пытался вытащить замминистра из СИЗО
Ранее 02.06.2025 09:27 Мск В Екатеринбурге начали судить экс-замминистра ЖКХ региона Андрея Кислицына
Ранее 30.04.2025 14:32 Мск Прокуратура направила в суд дело бывшего замминистра ЖКХ Кислицина и экс-депутата Мякишева, обвиняемых во взяточничестве
Ранее 13.03.2025 09:43 Мск Уволен подследственный замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Ранее 29.01.2025 09:30 Мск Экс-депутата ЗакСО Мякишева поместили под домашний арест
Ранее 02.07.2024 08:26 Мск Экс-депутата Мякишева и уральского замминистра ЖКХ Кислицина выпустили из СИЗО
Ранее 31.05.2024 12:04 Мск Суд оставил в СИЗО экс-депутата ЗакСО Мякишева, подозреваемого в передачи взятки
Ранее 17.05.2024 15:20 Мск Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области оставили под арестом
Ранее 02.05.2024 07:56 Мск Экс-депутат ЗакСО Мякишев арестован по делу о взятке в министерстве ЖКХ
Ранее 01.05.2024 13:24 Мск Заместителя министра энергетики Свердловской области арестовали
Ранее 01.05.2024 12:45 Мск СМИ сообщают о задержании заместителя министра энергетики Свердловской области

