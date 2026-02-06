Бывшего свердловского замминистра ЖКХ и экс-депутата снова поместили в СИЗО

Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну и экс-депутату Законодательного собрания региона Павлу Мякишеву. Вместо подписки о невыезде их снова поместили в СИЗО.

Напомним, Кислицын и Мякишев обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве соответственно. Их дело рассматривается Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга с лета прошлого года. До сегодняшнего дня оба находились на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 6 февраля, прокурор заявил ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

"Избранная ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении неоднократно нарушена подсудимыми в ходе судебного следствия по делу", - заявили в надзорном ведомстве.

В итоге Верх-Исетский райсуд арестовал Андрея Кислицына и Павла Мякишева на два месяца. В СИЗО оба будут находиться до 5 апреля 2026 включительно.

Ранее на одном из прошлых заседаний прокурор заявляла, что кто-то из свердловского правительства пытался повлиять на меру пресечения, которая изначально была избрана для Кислицына. Они с Мякишевым оба находились в СИЗО, потом под домашним арестом, а затем – под подпиской о невыезде.