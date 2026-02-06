Глыба снега упала с крыши на ребенка в Кирове

Глыбы снега упали с крыши дома на ребенка в Кирове, сообщает СУ СКР по области.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 февраля на Милицейской улице. 11-летняя девочка получил травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей организации, обслуживающей многоквартирный дом.

Ранее в Москве и Пензе из-за падения ледяных глыб с крыш домов погибли женщины. В столице в момент ЧП на крыше проходили работы по уборке снега.