Администрация Екатеринбурга проявила понимание к безбилетникам из-за давки в транспорте

В мэрии Екатеринбурга относятся с пониманием к местным жителям, которые не могут оплатить билет за проезд во время давки в общественном транспорте. Об этом заявил замдиректора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Как он пояснил в радиоэфире на "Город FM", бывают случаи, когда из-за сбоя в работе общественного транспорта на линию выходит меньше машин и салоны перегружены пассажирами. В таких условиях проезд физически тяжело оплатить и приходится ездить "зайцем".

"Люди не могут оплатить физически. Это не их вина", - заявил Вахлов.

При этом он отметил, что по городу ежедневно продолжают работать контролеры, которые проверяют билеты.

Летом прошлого года в Екатеринбурге решились изменить подход к оплате билетов в общественном транспорте и совсем отказаться от кондукторов. Также сообщалось, что Свердловской области потребуется около 10 лет, чтобы заменить всех кондукторов в регионе на валидаторы и системы поиска безбилетников.

Позднее в мэрии заявили, что в рейдах по поиску безбилетных пассажиров начнут участвовать силовики, которые будут штрафовать на месте.