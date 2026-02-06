В прокуратуре Тюменской области подтвердили наезд трактора на ребенка

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту травмирования ребенка в результате наезда снегоуборочной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 6 февраля 2026 года, возле остановки "Восточный-3" по улице Широтной в городе Тюмени в результате наезда снегоуборочной техники травмирован школьник. Подросток доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Восточного административного округа Тюмени провести проверку по данному факту, разобраться в причинах происшествия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе по защите прав несовершеннолетнего пострадавшего.