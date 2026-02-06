СКР возбудил уголовное дело из-за избиения девочки в самарской школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" (ст. 293 УК РФ) после появления новостей об избиении девочки в самарской школе №87. Следователи проверят, обоснованы ли жалобы родителей на бездействие руководство школы.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что ученица шестого класса подверглась нападению одноклассника. Родители, якобы, жаловались на произошедшее, но реакции со стороны руководства образовательного учреждения не было.