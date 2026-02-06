06 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор: У семи сотрудников DUO в Екатеринбурге выявлен золотистый стафилококк

В Екатеринбурге завершается эпидрасследование случаев отравления клиентов сети кофеен "U" (DUO). По результатам лабораторных исследований у семи сотрудников кофеен и одного повара поставщика - ООО "Парогрупп" обнаружен золотистый стафилококк.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, за время расследования специалисты обследовали семь кофеен по улицам: Куйбышева, 44, Репина, 94, Толмачева, 22, 8 Марта, 46, 8 Марта, 149, Вайнера, 9 и Малышева, 71, а также поставщиков сырья и пищевой продукции в кофейни - ООО "Десертком+" и ООО "Парогрупп".

Точка на 8 Марта, 149 стала единственной, где нарушения не были устранены. В связи с этим суд принял решение о приостановлении деятельности кофейни на 30 суток. Это же касается и ООО "Десертком+" - деятельность приостановлена на 90 суток.

Ранее специалисты отобрали и исследовали пробы воды, готовой кулинарной продукции и сырья, смывов с рабочих поверхностей и оборудования, произвели медицинский осмотр и отобрали биологический материал у сотрудников для лабораторных исследований на носительство инфекционных заболеваний.

На всех семи точках были выявлены:

  • отсутствие документов, подтверждающих разработку и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП;
  • нарушение требований к маркировке и хранению продукции;
  • нарушение дезинфекционного режима, что подтвердилось и лабораторными исследованиями.

Что касается поставщиков: ООО "Десертком+" допустил многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. ООО "Парогрупп" к моменту начала расследования прекратил осуществление деятельности.

По фактам выявленных нарушений управлением Роспотребнадзора:

  • оперативно отстранены от работы сотрудники - носители стафилококковой инфекции;
  • организовано проведение заключительной дезинфекции;
  • организован повторный выход в кофейни специалистов ведомства для контроля за устранением выявленных нарушений - шесть кофеен оперативно устранили нарушения.

22 января было объявлено, что все точки сети кофеен DUO в Екатеринбурге возобновляют работу, но сокращают изначальное меню.

Теги: DUO, Екатеринбург, Роспотребнадзор, эпидрасследование


