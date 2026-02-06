Суд вынес приговор уральцам, избившим пристегнувшего себя к их авто полицейского

На Среднем Урале за жестокое избиение полицейского осуждены двое мужчин. Перед этим силовик пристегнул себя наручниками к их автомобилю.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае 2025 года. Оперуполномоченный полиции Верхней Салды при отработке полученной информации увидел авто, в котором сидели двое. Он подошел к машине и предложил проследовать в отдел для установления их личности и проверки на возможную причастность к преступлению. Однако те попытались уехать.

Силовик достал наручники и пристегнул себя к рулю автомобиля. В это время сидевший за рулем мужчина поехал и протащил полицейского по дороге. После вынужденной остановки авто один из злоумышленников стал избивать оперативника, а второй пытался оттащить силовика от машины и также нанес ему несколько ударов. В результате полицейский получил травмы.

Верхнесалдинский районный суд назначил агрессорам по два года лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.