В Кировской области подросток угрожал взорвать школу

В Кировской области 14-летний подросток угрожал взорвать школу, если его не сделают администратором Telegram-канала, сообщает МВД по региону.

По данным ведомства, 12-летней учащейся школы одного из поселков Оричевского района, которая вела свой телеграм-канал о школьных событиях, в мессенджере написал неизвестный. Он заявил, что взорвет школу, если девочка не сделает его администратором канала.

Школьница сообщила об этом директору школы, который обратился в полицию. Злоумышленник установлен, им оказался 14-летний житель Липецкой области. Полицейским подросток пояснил, что хотел так пошутить. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школах, где в последние дни произошли очередные случаи нападения подростков, формально относились к рекомендациям ведомства. По его словам, на федеральном уровне приняты все необходимые документы и регламенты для того, чтобы предотвратить такие случаи. Нужно просто их выполнять.

На днях в Кодинске Красноярского края ученица после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. В одной из школ Красноярска восьмиклассница в бросила в кабинет горящую тряпку, а затем напала на детей с молотком. Пострадали пятеро детей и педагог. В Уфе 9-классник открыл стрельбу, а в красноярской школе 8-классница устроила поджог и нападение на других учащихся, в результате чего пострадали пятеро детей и учитель.