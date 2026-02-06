В ДНР отменили ежемесячные выплаты многодетным семьям

С 1 января 2026 года в ДНР прекращены выплаты многодетным семьям, сообщил Минтруд региона. Решение объясняется окончанием переходного периода, предусмотренного Федеральным Конституционным законом.

Многодетные родители возмущены решением региональных властей, которые постоянно говорят о поддержке семей, а на деле пособия даже многодетным отменили. Правда, сумма была мизерная - всего 2400 рублей на каждого ребенка. Но сам факт показателен: у властей нет на это денег, притом что многодетных в Донбассе и так минимальное количество из-за рождаемости, близкой к нулю. Сообщается, что семьям теперь нужно перейти на федеральные пособия, однако федеральных выплат многодетным нет, это региональные программы.

В июле 2025 года в ДНР был принят закон о мерах социальной поддержки многодетных семей в регионе. В нем нет пункта о ежемесячных выплатах таким семьям. Им предоставляется только ежегодная денежная выплата на каждого ребенка в целях обеспечения школьника одеждой и спортивной формой. Также есть льготы по оплате жилья, бесплатный проезд в троллейбусах и трамваях и др. Но ежемесячных выплат больше нет.

Всего в ДНР около 10 тыс. многодетных семей. По отношению к численности населения это как минимум в 6 раз меньше, чем в целом по России. Что неудивительно, так как рождаемость в ДНР во много раз ниже, чем было до 2014 года. Если тогда в год рождалось более 40 тыс. детей, то сейчас - около 8 тыс. Пятикратное падение при уменьшении общей численности населения лишь в 1,5 раза (было 4,4 млн, сейчас 2,9 млн, сообщил недавно глава ДНР Денис Пушилин). То есть в расчете на одну женщину снижение более чем в 3 раза. Правда, часть молодежи покинула регион, что влияет на суммарный коэффициент рождаемости. Но в первом приближении его можно делить на три. Так как до 2014 года он был около 1,3, то сейчас - явно ниже 0,5. Такого низкого уровня нет больше нигде в мире. Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о Южной Корее, где этот показатель 0,7 ребенка на женщину, сказал: "Вот настоящие вымирание". В ДНР положение намного хуже. Местные власти давно не приводят никаких системных данных по демографии и убыли населения. Но вот пособия многодетным отменяются.