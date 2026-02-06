За Сабуровым вылетели воздушные маршалы из Дубая

За комиком Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, вылетели воздушные маршалы из Дубая, сообщает Shot.

Они депортируют его из России обратно в ОАЭ. Как пишет телеграм-канал, у комика якобы нет денег на покупку билета самостоятельно, хотя он летал в Дубай по работе.

Сейчас Сабуров ждет сопровождающих сотрудников в зоне депортации. Ему уже выдали документ о запрете на въезд в Россию.

РИА Новости пишет, что Сабуров якобы отмывал деньги, заработанные в России, через посредников. Он владеет в России имуществом более чем на 60 млн рублей.

Сабурова задержали сегодня во Внуково сразу после прилета из Дубая в 4 утра. В Россию он вернулся рейсом компании FlyDubai.