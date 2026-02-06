Прокуратура Югры проводит проверку из-за отсутствия православных крестов на рисунке на детской площадке

Прокуратура Нижневартовска по публикации в социальных сетях организовала проверку по факту установки в парке Победы детского игрового комплекса с некорректным изображением объекта православной культуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также о свободе вероисповедания при установке в рамкаx выполнения муниципального контракта детского игровогo комплекса с некорректным изображением объекта православной культуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в Нижневартовске разгорелся скандал - на одной из панелей детского игрового комплекса изобразили Храм Василия Блаженного, "сняв" с него православные кресты. Кроме того, горожане заметили "технику НАТО" на рисунке. Производитель "Скиф ПРО" назвал это "фантазиями" и заявил, что изображена российская военная техника, однако для спокойствия горожан рисунок будет исправлен. Отсутствие крестов на храме производитель никак не прокомментировал.