06 Февраля 2026
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: tochka.in

Прокуратура Югры проводит проверку из-за отсутствия православных крестов на рисунке на детской площадке

Прокуратура Нижневартовска по публикации в социальных сетях организовала проверку по факту установки в парке Победы детского игрового комплекса с некорректным изображением объекта православной культуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также о свободе вероисповедания при установке в рамкаx выполнения муниципального контракта детского игровогo комплекса с некорректным изображением объекта православной культуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в Нижневартовске разгорелся скандал - на одной из панелей детского игрового комплекса изобразили Храм Василия Блаженного, "сняв" с него православные кресты. Кроме того, горожане заметили "технику НАТО" на рисунке. Производитель "Скиф ПРО" назвал это "фантазиями" и заявил, что изображена российская военная техника, однако для спокойствия горожан рисунок будет исправлен. Отсутствие крестов на храме производитель никак не прокомментировал.

Ранее 06.02.2026 09:35 Мск "Не разделяем фантазии": российский производитель прокомментировал "натовские символы" в Нижневартовске
Ранее 05.02.2026 11:16 Мск Детская площадка в Парке Победы Нижневартовска поразила горожан храмами без крестов и картинками НАТОвской техники

