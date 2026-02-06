МВД предлагает разрешить в РФ регистрацию машин, угнанных в недружественных странах

МВД предлагает разрешить в России регистрацию машин, которые числятся в международном розыске по инициативе недружественных стран. Проект поправок опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас российские правоохранительные органы при выявлении таких машин делают запросы в недружественные страны, чтобы выяснить причину объявления автомобиля в розыск по линии Интерпола. Но с начала СВО запросы российских правоохранителей игнорируются, пишет "Коммерсант".

Из-за этого разыскиваемые машины нельзя поставить на учет в России даже по решению российского суда.

В МВД отмечают, что ответы от МВД недружественных стран могут прийти позднее – тогда машины будут изымать у владельцев и отправлять на стоянку, где они будут храниться полгода до востребования.

Эксперты полагают, что если законопроект о регистрации угнанных в недружественных странах машин будет принят, то выезжать на них за границу будет рискованно - там они продолжат находиться в розыске.